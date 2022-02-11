Житель Долгодеревенского в неадекватном состоянии угрожал расправой медикам

В селе Долгодеревенское (Сосновский район, Челябинская область) задержан местный житель, который устроил дебош в больнице и угрожал расправой медикам.

Как сообщили в региональном полицейском главке, неадекватного мужчину ночью девятого февраля на улице заметили сотрудники ГИБДД и доставили в местную больницу. В приемном покое тот стал буянить и угрожать расправой медперсоналу.

«Мужчина, предположительно, находился под действием запрещенных веществ. Медикам пришлось вызвать на помощь «варягов». Агрессивный дебошир был успокоен при помощи наручников и передан сотрудникам полиции», - сообщили в охранном предприятии «Варяг».

В отношении мужчины судом было возбуждено дело по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».