Житель Магнитогорска набрал кредитов на четыре миллиона рублей, развелся и сбежал

Житель Магнитогорска (Челябинская область) осужден за хищение у банков около четырех миллионов рублей.

Установлено, что указанную сумму мужчина получил у пяти банков в октябре 2018 года – в один день. При этом он знал, что платить по счетам не сможет, поскольку ежемесячные платежи по кредитам на общую сумму сто тысяч рублей намного превышали его ежемесячный доход.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, получив деньги, мужчина уволился с работы, развелся, снялся с регистрационного учета по месту жительства и, продав имеющееся в собственности имущество, выехал за пределы региона, не предпринимая никаких действий по погашению потребительских кредитов.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет условно.