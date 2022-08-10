Житель Магнитогорска пытался уничтожить протокол очной ставки в стенах изолятора

Житель Магнитогорска (Челябинская область) осужден Ленинским районным судом за воспрепятствование расследованию уголовного дела. Находясь в ИВС, он порвал протокол очной ставки, в котором излагались изобличающие его обстоятельства совершения им преступления, в результате которого умер человек.

С учетом смягчающих обстоятельств, частичного признания вины, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств за порванный протокол магнитогорцу назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.

«В суде установлено, что мужчина, являясь обвиняемым по уголовному делу по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», находясь в следственной комнате ИВС, после проведения очной ставки со свидетелем порвал протокол очной ставки, в котором излагались изобличающие его обстоятельства совершения преступления», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление было совершено в октябре 2021 года. Осужденный в тот день отмечал с друзьями день рождения их общего знакомого. На детской площадке у него возник конфликт с потерпевшим, переросший в драку. Виновный нанес жертве около двух десятков ударов по голове и телу. Избитый молодой человек пытался сбежать, но ему это не удалось. Мужчина догнал его в соседнем дворе и продолжил избивать. Потерпевший потерял сознание. В это время подоспели собутыльники, которые положили пострадавшего в автомобиль и повезли в травмпункт. При этом, когда они несли парня в машину, умудрились уронить его на асфальт, и он сильно ударился головой. Травмпункт оказался закрыт. Тогда компания друзей отвезла пострадавшего на квартиру одного из них. Парню вызвали скорую. Медики констатировали у избитого всего лишь небольшое воспаление горла и легкое сотрясение мозга. А через пару часов он умер (как говорится в заключении судмедэкспертизы - «от отека головного мозга»).

По совокупности совершенных преступлений виновному окончательно назначено наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.