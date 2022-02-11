Житель Сосновского района предстанет перед судом за избиение маленького сына

Жителя Сосновского района (Челябинская область) будут судить за нанесение побоев малолетнему сыну и жестокое обращение.

В ходе расследования установлено, что у мужчины двое детей – 2007 и 2012 годов рождения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он неоднократно являлся инициатором ссор со своей супругой – матерью детей, в том числе в ночное время, в ходе которых вел себя агрессивно, громко кричал, выражался нецензурной бранью.

«Кроме того, проявляя жестокое отношение, применяя недозволенные методы воспитания и грубую физическую силу, причинил побои малолетнему сыну. В результате противоправных действий обвиняемого его супруга неоднократно была вынуждена вместе с детьми покидать место проживания, уезжать к родственникам», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в суд.