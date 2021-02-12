Челябинская мэрия посоветовала перевозчикам не поднимать цены в маршрутках

В Челябинске может появиться снегоплавильная установка

Под Челябинском устранили аварию, оставившую без воды и света Рощино

Население Челябинской области сократилось более чем на 22 тысячи человек

Из стен торчат провода под напряжением: челябинец пожаловался на условия содержания в камере полиции

Для Челябинска купят новый трамвай с USB-зарядкой и индивидуальным открытием дверей

Житель Троицка просил подростков вместе с ним обворовывать квартиры

Житель Троицка (Челябинская область) осужден за вовлечение несовершеннолетних в совершение квартирной кражи. Он сядет на два с половиной лет лишения свободы

Приговором Троицкого городского суда 32-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренного статьей «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

В суде установлено, что обвиняемый в августе 2019 года совместно со знакомыми 16-летними подростками совершил квартирную кражу, пообещав несовершеннолетним денежное вознаграждение.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, проникнув в пустующую квартиру, принадлежащую администрации Троицка, соучастники тайно похитили чугунную ванну и газовую плиту.

С учетом признания вины и раскаяния в содеянном отсутствия судимости, судом виновному назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы.

Уголовное дело по факту кражи в отношении несовершеннолетних и обвиняемого прекращено за примирением сторон.