Житель Троицка просил подростков вместе с ним обворовывать квартиры

Житель Троицка (Челябинская область) осужден за вовлечение несовершеннолетних в совершение квартирной кражи. Он сядет на два с половиной лет лишения свободы
Приговором Троицкого городского суда 32-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренного статьей «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».
В суде установлено, что обвиняемый в августе 2019 года совместно со знакомыми 16-летними подростками совершил квартирную кражу, пообещав несовершеннолетним денежное вознаграждение.
Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, проникнув в пустующую квартиру, принадлежащую администрации Троицка, соучастники тайно похитили чугунную ванну и газовую плиту.
С учетом признания вины и раскаяния в содеянном отсутствия судимости, судом виновному назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы.
Уголовное дело по факту кражи в отношении несовершеннолетних и обвиняемого прекращено за примирением сторон.