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Жителей Карталов будут судить за хищение имущества РЖД

В Карталах (Челябинская область) будут судить двух местных жителей за хищение имущества ОАО «РЖД» на сумму более 600 тысяч рублей. Злоумышленники брали все – от подшипников для локомотивов до перчаток.

Карталинская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Челябинской области.

«По версии следствия, обвиняемые, одним из которых бывший слесарь-ремонтник Сервисного локомотивного депо Аркаим, действуя как в группе лиц по предварительному сговору, так и единолично, совершили более пяти фактов хищений имущества эксплуатационного локомотивного депо Карталы, сервисного локомотивного депо Аркаим», - сообщили в транспортной прокуратуре региона.

Воры брали все - медные кольца, катушки и провода, оргтехника, более 100 пар перчаток, индуктивные шунты, латунные обоймы подшипников локомотивов, лом черных металлов. Ряд преступлений совершен ими с незаконным проникновением в складские и офисные помещения предприятий.



Общий размер ущерба, причиненного преступными действиями, составил более 600 тысяч рублей.

Уголовное дело прокурором направлено в Карталинский городской суд.