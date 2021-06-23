23.06.2021
Ковид в Челябинской области наращивает темпы прироста
23.06.2021
В Челябинск снова приедут сильнейшие фигуристы России
23.06.2021
В Озерске недобросовестные поставщики сливочного масла наживались за счет госконтрактов
23.06.2021
В Челябинске водители скорой все чаще обращаются за помощью к Росгвардии
23.06.2021
В Челябинске пьяный пассажир маршрутки с «розочкой» напал на водителя
23.06.2021
Челябинский театр кукол приглашает на премьеру мюзикла «Бибигон»
Жители дома Залесья, загоревшегося во время грозы, получат матпомощь и помощь психологов
23.06.2021
Жители Залесья, где накануне загорелся дом от удара молнии, объявили сбор помощи пострадавшим
22.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
На подступах к Таганаю горит лес
16.06.2021
Крупный пожар на складе в Челябинске тушили больше шести часов
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021