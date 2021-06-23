Жители дома Залесья, загоревшегося во время грозы, получат матпомощь и помощь психологов

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Жители дома в Залесье (Сосновский район, Челябинская область), загоревшегося 22 июня во время грозы, получат материальную помощь за счет средств бюджета.

«Пострадавшим семьям будет оказана материальная помощь, размер которой будет определен после оценки ущерба», - сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Кроме того, минсоц готов предложить пострадавшим помощь психологов при необходимости.

Сегодня специалисты начнут проводить оценку ущерба, который огонь нанес кровле здания. «На основании этой оценки муниципалитет примет решение о восстановлении общедомового имущества здания (кровли)», - сообщила начальник информационно-аналитического отдела администрации Сосновского района Светлана Макаровских.

Местная администрация помогает собрать заявления для оказания материальной помощи (собственников пострадавших квартир ждут в детском саду). Жители, не дожидаясь властей, объявили сбор помощи погорельцам.

«Сегодня всем пострадавшим от пожара необходимо подойти в здание детского сада "Сказочное Залесье" на Правобережной, 1 и написать заявление на материальную помощь», - сообщают жителям в группе микрорайона.

Напомним, 22 июня во время грозы загорелась кровля трехэтажного трехподъездного дома №3 по улице Еловая микрорайона Залесье. Первый сигнал о возгорании поступил в 19.27, пожар полностью потушен в 22 часа 50 минут. Было объято огнем площадь 780 квадратных метров. Причины пожара устанавливают специалисты Испытательной пожарной лаборатории и отделения дознания государственного пожарного надзора.

Автор: Любовь Юрина
Пожары
Челябинск
Ирина Буторина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Итоги прошедшей посевной кампании и задачи, стоящие перед отраслью растениеводства в текущем году
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Сельское хозяйство
23.06.2021

Текслер: Основная задача - увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Челябинск снова «поплыл»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области долги предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями достигли пяти
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23.06.2021

Текслер – главам: Если я начну заниматься проблемами ваших муниципалитетов по долгам, это плохо закончится
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители микрорайона Залесье (Кременкульское поселение, Сосновский район, Челябинская область) объя
23.06.2021

Жители Залесья, где накануне загорелся дом от удара молнии, объявили сбор помощи пострадавшим

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23.06.2021

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E-mail:

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Телефоны:

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  • 237-15-35
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23.06.2021 10:13

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