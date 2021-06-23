Жители дома Залесья, загоревшегося во время грозы, получат матпомощь и помощь психологов

Жители дома в Залесье (Сосновский район, Челябинская область), загоревшегося 22 июня во время грозы, получат материальную помощь за счет средств бюджета.

«Пострадавшим семьям будет оказана материальная помощь, размер которой будет определен после оценки ущерба», - сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Кроме того, минсоц готов предложить пострадавшим помощь психологов при необходимости.

Сегодня специалисты начнут проводить оценку ущерба, который огонь нанес кровле здания. «На основании этой оценки муниципалитет примет решение о восстановлении общедомового имущества здания (кровли)», - сообщила начальник информационно-аналитического отдела администрации Сосновского района Светлана Макаровских.

Местная администрация помогает собрать заявления для оказания материальной помощи (собственников пострадавших квартир ждут в детском саду). Жители, не дожидаясь властей, объявили сбор помощи погорельцам.

«Сегодня всем пострадавшим от пожара необходимо подойти в здание детского сада "Сказочное Залесье" на Правобережной, 1 и написать заявление на материальную помощь», - сообщают жителям в группе микрорайона.

Напомним, 22 июня во время грозы загорелась кровля трехэтажного трехподъездного дома №3 по улице Еловая микрорайона Залесье. Первый сигнал о возгорании поступил в 19.27, пожар полностью потушен в 22 часа 50 минут. Было объято огнем площадь 780 квадратных метров. Причины пожара устанавливают специалисты Испытательной пожарной лаборатории и отделения дознания государственного пожарного надзора.