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Жительница Казахстана приехала в Магнитогорск «подсаживать» местных жителей на героин

Происшествия
Сегодня, 14:51
Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники уголовного розыска Магнитогорска (Челябинская область) задержали «гастролершу» из Казахстана, которая приехала в город сталеваров делать «закладки». 22-летняя девушка хотела заработать «легких» денег, вместо этого может получить 20 лет лишения свободы.

Полицейские Магнитогорска в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на след 22-летней жительницы Казахстана, которая приехала в город сталеваров, чтобы распространять героин. Молодая девушка нигде не работали и решила стать «закладчицей», чтобы заработать деньги. Сбывать наркотики она планировала бесконтактным способом посредством Интернета.

Наркобизнес мигрантки «умер» на начальной стадии. Девушка успела сделать 22 тайника с «закладками», но «покупатели» до них дойти не спели. Наркодилерша была задержана сотрудниками полиции.

В ходе личного досмотра и проведения обследований участков местности в Правобережном районе города в тайниках было обнаружено наркотическое средство – героин суммарной массой более 68 граммов.

«Отделом по расследованию преступлений Следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

Автор: 
Инна Шемаева
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