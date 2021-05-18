Жительница Магнитогорска организовала контрабанду средства для похудения

Следователями УМВД России по городу Магнитогорску (Челябинская область) окончено расследование уголовного дела по факту контрабанды и сбыта сильнодействующего вещества – сибутрамина. Женщине, которая замешана в этом преступлении грозит до восьми лет лишения свободы.

Из материалов уголовного дела следует, что жительница Магнитогорска не имеющая постоянного места работы, не имея лицензии на фармацевтическую деятельность, организовала незаконный ввоз в Российскую Федерацию препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Контрабандный товар – вещества для похудения (сибутрамин) она сбывала через Интернет посредством социальных сетей.

Полицейскими изъято более одного килограмма сильнодействующего вещества.

В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание за данное противоправное деяние – лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, сибутрамин — анорексигенный препарат, создающий чувство ложного насыщения. Изначально он разрабатывался как антидепрессант, но позднее было обнаружено его влияние на аппетит и массу тела человека. В странах Европейского сообщества применение сибутрамина было приостановлено в 2010 году, когда Европейское агентство лекарственных средств обнародовало результаты исследований рисков побочных эффектов лекарства.

С 24 января 2008 года сибутрамин входит в утверждённый правительством России список сильнодействующих препаратов.

Сибутрамин включен также в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (2010 год) и отнесен к субстанциям, запрещённым во время соревнований.

Мероприятия, ограничивающие свободную продажу лекарственных препаратов, содержащих сибутрамин, проходили в 2008—2010 годах не только в России. Кампании по приостановке продаж развернулись в США, ряде стран Евросоюза и Израиле. Данная мера применена после получения результатов исследования, где при длительном применении (несколько лет) 15 мг сибутрамина у больных гипертонической болезнью, перенёсших инфаркт и инсульт выявлен ряд тяжёлых побочных эффектов.