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Жительница Магнитогорска поставила на поток поставку сильнодействующих веществ из Казахстана

В Магнитогорске (Челябинская область) задержана ранее судимая местная жительница, которая организовала поставку из Казахстана сибутрамина. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

В Магнитогорске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 37-летнюю местную жительницу, которая осуществила незаконную поставку из Казахстана сильнодействующего вещества – сибутрамина. Женщина специально арендовала помещение для его хранения. В ходе обыска стражами порядка было обнаружено более килограмма препаратов. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации­ – «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

Максимальная санкция данной части статьи – семь лет лишения свободы.

Для справки:

Сибутрамин содержит в себе сильнодействующее вещество, оборот которого ограничен на территории РФ. Это средство усиливает чувство насыщения. Относится к группе препаратов для лечения ожирения.

В странах Европейского сообщества применение сибутрамина было приостановлено в 2010 году.