Жительница Магнитогорска притворилась «вдовой», чтобы получить деньги истинной наследницы своего умершего сожителя

Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жительниц. Одна из них притворилась «вдовой» умершего сожителя, чтобы получить крупную денежную сумму от его истинной наследницы. Мошеннице помогала знакомая, занимающая оказанием юридических услуг.

Соучастницы разработали совместный преступный план, согласно которому «вдова» нашла знакомых лиц, под предлогом необходимости подтверждения факта совместного проживания с умершим получила от них подписи на пустых листах, из которых подсудимые изготовили подложные договоры займа, по которым умерший якобы имеет денежные обязательства перед кредиторами.

После чего злоумышленницы через нанятого представителя обратились в суд с иском от якобы кредиторов наследодателя о взыскании семи миллионов рублей в качестве задолженности по договорам займа.

По сути мошенницы рассчитывали, что долг «повесят» на истинную наследницу и она выплатит его фиктивным кредиторам, то есть им с подругой.

«В ходе рассмотрения гражданского дела кредиторы, узнавшие о предмете иска, осознав подложность договоров займа, отказались от участия в деле. Кроме того, проведенная в суде экспертиза выявила подложность подписей наследодателя. По результатам рассмотрения гражданского дела судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований кредиторов», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд приговорил сожительницу умершего мужчины к трем годам лишения свободы условно, соучастнице с учетом имеющейся условной судимости назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.