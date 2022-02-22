22.02.2022
Дмитрий Песков и МИД России разошлись в вопросе границ республик Донбасса
22.02.2022
В челябинском поселке Сухомесово строят жизненно необходимый для его жителей водовод
22.02.2022
Россиянам разрешили выбрасывать бытовую технику в мусорные баки
22.02.2022
В Челябинской области стартует Всероссийская зимняя Универсиада
22.02.2022
Сбер запустил сервис самоосмотра залогов при кредитовании бизнеса
22.02.2022
Жительница Магнитогорска притворилась «вдовой», чтобы получить деньги истинной наследницы своего умершего сожителя
Жительница Магнитогорска притворилась «вдовой», чтобы получить деньги истинной наследницы своего умершего сожителя
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022