Жительница Магнитогорска совершила почти 100 платежей, чтобы перевести 1,5 миллиона аферистам

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) взяла в банке кредит на полтора миллиона рублей и, совершив более 90 платежей, перевела их мошенникам. Аферисты, кстати, оказались заботливыми. Вызвали женщине такси, чтобы она доехала до банка, а потом и до дома.

В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» обратилась 32-летняя жительница города. Потерпевшая рассказала, что ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка, и сообщили информацию о несанкционированном списании денежных средств.

«Для того, чтобы сберечь собственные деньги потерпевшей необходимо перевести их на безопасный счет. После того, как мошенники получили более 150000 рублей, они поняли, что жительница города доверчива и рассказали историю про незаконное оформление кредита на потерпевшую. Для того, чтобы неизвестные не оформили кредит, мошенники предложили женщине самостоятельно это сделать и перевести денежные средства на безопасный счет», - сообщила официальный представитель УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Мошенники даже предложили потерпевшей вызвать такси, чтобы она доехала до дома. Они не давали ей возможность прекратить разговор, и когда она пояснила, что у нее может разрядиться телефон, ей было предложено приобрести в ближайшем магазине беспроводное зарядное устройство. Общая сумма ущерба составила полтора миллиона рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что при поступлении звонка от неизвестных, представляющихся кем угодно, необходимо прекратить разговор. Самостоятельно перезвонить в банк и уточнить информацию. Помните, что кредитные обязательства будут вашими и платить по счетам придется вам.