Жительница Златоуста перевела миллион рублей лжехирургу, который поехал работать в «горячие» точки
В полицию Златоуста (Челябинская область) обратилась местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенника. Он ей представился хирургом, который едет работать в «горячие» дочки. Его добычей стал один миллион рублей.
Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» официальный сотрудник УМВД по городу Златоусту Ольга Аристова, с аферистом женщина познакомилась в социальных сетях и сразу поверила, что он хирург, который едет на работу в «горячие» точки, а у него в городе остается дочь.
Возможно, что здесь сыграло то, что у женщины несколько лет назад умер муж и она была рада мужскому вниманию, которое ей оказал мужчина.
Еще один житель Челябинской области – из Магнитогорска – стал жертвой IT-мошенников. Он увидел в интернете объявление о продаже системы управления. Осуществив 100% оплату стоимости, товар он так и не получил. Причиненный ущерб составил 15000 рублей.
«В ходе проведенных мероприятий сотрудники отделения по противодействию преступлениям с применением IT-технологий уголовного розыска управления МВД России по городу Магнитогорску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 40-летний местный житель, не имеющий постоянного места работы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Задержанный пояснил, что получив деньги, товар отправлять покупателю не собирался, так как не имел его в наличии», - сообщила официальный представитель УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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