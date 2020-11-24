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Жительницу Пласта арестовали за неуплату алиментов

Мировой суд Пластовского района (Челябинская область) на десять суток арестовал местную жительницу, которая отказывалась платить алименты на содержание своих дочерей. Девочек воспитывает отец, а мать ограничена в родительских правах.

Исполнительное производство в Пластовском отделении судебных приставов ведется с января 2020 года. Мать ограничена в родительских правах. Суд взыскал с нее алименты в пользу отца, который взял на себя воспитание дочерей.

«Женщина ведет праздный образ жизни, нигде не работает, на учете в центре занятости не состоит. С детьми видится изредка, когда отец привозит девочек навестить бабушку и дедушку по материнской линии. На вопросы судебных приставов о причинах неуплаты алиментов отвечает откровенно, мол, я несколько лет воспитывала детей, теперь пусть ими папа занимается», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Задолженность матери на момент ее привлечения к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей составила по 83 тысячи рублей на каждую дочь. Суд, рассмотрев протокол, назначил должнице 10 суток ареста.

Отбывать наказание должница была отправлена сразу из зала суда. А в городском суде решается вопрос о лишении горе-мамаши родительских прав.