Жителя Красногорского, сообщившего о заложенной бомбе в здании полиции, могут отправить на принудительные работы

Прокуратура Еманжелинска (Челябинская область) направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, сделавшего ложное сообщение о готовящемся взрыве в отделе полиции.

По версии следствия обвиняемый, находясь у себя дома в поселке Красногорский в состоянии алкогольного опьянения, со своего сотового телефона позвонил в единую диспетчерскую службу на номер 112 и сообщил заведомо ложную информацию о минировании и готовящемся взрыве здания отдела полиции в Еманжелинске. В результате данного сообщения сотрудники и посетители учреждения были эвакуированы, по тревоге были привлечены спасательные службы.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, шутнику грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или принудительные работы.

Напомним, что в 2018-м году ответственность за лжеминирование ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих событиях грозят штрафы до полумиллиона рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы сроком до трех лет.

Совершение преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение ущерба в размере, превышающем миллион рублей, влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, по инициативе прокурора бывшего прокурора Челябинской области Виталия Лопина лжеминеров теперь будут возмещать материальные затраты, понесенные службами, вынужденными реагировать на ложные вызовы.

Добавим, ответственность за совершение данного преступления наступает с 14-ти лет.