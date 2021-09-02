02.09.2021
Жителя Красногорского, сообщившего о заложенной бомбе в здании полиции, могут отправить на принудительные работы
02.09.2021
Челябинский Молодежный театр опубликовал афишу на сентябрь
02.09.2021
ВТБ запускает финансовые экопродукты для розничных клиентов
02.09.2021
Украдены миллионы: в Челябинске дело о мошенничестве с материнским капиталом отправлено в суд
02.09.2021
Прокуратура и СК начали проверку по факту падения ребенка в колодец
02.09.2021
Школьникам подарили сертификаты на всесезонный тюбинг на горнолыжный курорт «Солнечная долина»
Жителя Красногорского, сообщившего о заложенной бомбе в здании полиции, могут отправить на принудительные работы
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021