Жителю Челябинска придется ответить за гибель собаки

Житель Челябинска, сбросивший щенка с восьмого этажа, признал свою вину, заявив, что это произошло случайно. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он в воспитательных целях свесил на руках собаку с балкона и не смог удержать.

Прокуратура Калининского района Челябинска признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, подозреваемый свою вину в совершении данного преступления признал в полном объеме, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, трагедия произошла во дворе жилого дома №30 по улице Чичерина вечером 16-го июня. Мужчина сбросил с балкона восьмого этажа щенка овчарки. Собака еще была жива какое-то время, однако от полученных травм умерла.

Мужчина пояснил, что собаку приобрел бесплатно по объявлению, щенок грыз мебель и линолеум в съемной квартире, а его это раздражало. В ту ночь, придя домой и выпив бутылку пива, он взялся воспитывать щенка и, что называется, довоспитывался.