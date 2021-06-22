22.06.2021
В футбол играли настоящие артисты
22.06.2021
Юноша из Коркино посягнул на святое: реабилитация фашизма в России не пройдет
22.06.2021
Озёрское Трио "Трое" покорило нижегородскую «Весёлую Козу»
22.06.2021
Алексей Текслер призвал глав привиться от ковида, подав пример жителям
22.06.2021
Жителю Челябинска придется ответить за гибель собаки
22.06.2021
В автобусах и трамваях Челябинска появились рециркуляторы воздуха
Жителю Челябинска придется ответить за гибель собаки
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021