Златоустовец лишился зарплаты, оплатив бронь за «девочку по вызову»

Житель Златоуста (Челябинская область) перечислил за бронь на сайте приватных услуг за «девочку по вызову» всю месячную зарплату. Аферисты угрожали ему физической расправой, если он не отправит деньги.

29-летний житель Златоуста, употребив большое количество алкоголя, через Интернет пытался найти себе подругу для совместного отдыха.



«На одном из электронных ресурсов по оказанию приватных услуг мужчина нашел номер и хотел оставить заявку, но оказалось, что девушки, фото которых ему понравились, проживают за пределами Златоуста. В телефонном общении с ними они подтверждали, что готовы к совместному времяпровождению, но место проживания клиента им не подходит. Мужчина решил отказаться от задуманного плана», - рассказала сотрудник пресс-службы ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

На следующий день ему позвонил мужчина, который сказал, что тот забронировал «девочку по вызову». Чтобы снять бронь необходимо перечислить 49 500 рублей, а также стал угрожать тем, что его коллеги приедут и с ним разберутся.

Златоустовец перевел деньги «руководителям приватного сервиса». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Южноуральцы все чаще становятся жертвами аферистов, заказывая «ночных бабочек». Житель Магнитогорска решил приятно провести вечер и нашел в сети Интернет сайт оказания интимных услуг. Он выбрал понравившуюся девушку и стал ждать. Однако уснул, а на следующее утро с него потребовали 45 тысяч рублей.

Житель Южноуральска лишился 40 тысяч рублей, заказав по Интернету приватную услугу – «девочку по вызову». Она к нему так и не приехала.

Верхнеуралец заказал девушку на дом на «сайте для взрослых» и стал жертвой вымогателей.

Жертвой мошенников также оказался «мальчик по вызову» из Троицка. Молодой человек хотел стать жрецом любви и оказывать интимные услуги девушкам. Но «мальчика по вызову» аферисты ловко «развели» на деньги.