Аферисты начали продавать билеты на прокаты сильнейших фигуристов в Челябинске

В Челябинск снова приедут сильнейшие фигуристы России. Спортсмены впервые представят зрителям программы нового сезона.

На этой неделе стартует продажа билетов на контрольные прокаты, которые состоятся на ледовой арене «Трактор» 11 и 12 сентября. Любителей данного вида спорта просят опасаться мошенников и не покупать билеты на непроверенных ресурсах.

Ежедневно билетная программа для зрителей будет разделена на две части. Согласно постановлению Роспотребнадзора, в продажу поступит всего 450 билетов на каждую часть программы. Рассадка зрителей будет проходить с учетом социальной дистанции. Стоимость билетов – 1200 и 1500 рублей.

Официальный оператор по продаже билетов – «Городские зрелищные кассы». Зрители смогут приобрести билеты на сайте chel.kassy.ru и в городских билетных кассах. Организаторы мероприятия убедительно просят быть внимательными и не покупать билеты на других ресурсах, чтобы избежать ненужных проблем.

«Уже сейчас мы видим, что некоторые недобросовестные сайты продают билеты на контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию на коньках в Челябинске. При покупке билетов тщательно проверяйте всю информацию и детали. Мы просим всех поклонников фигурного катания не попадаться на уловки мошенников и покупать билеты только у официального распространителя билетов», - отметила член исполкома Федерации фигурного катания на коньках России, директор челябинской СШОР «Тодес» Владислава Глазкова.

Напомним, в феврале появился сайт «Арена Трактор», который предлагает болельщикам челябинского хоккейного клуба купить билеты на матчи любимой команды и мероприятия, которые проходят на ледовой арене имени Валерия Белоусова.

Цены там завышены почти в десять раз в сравнении с опубликованными на официальном сайте ХК «Трактор». Как выяснилось, на «Арене Трактор» лучше ничего не покупать: купив там билет, вы не попадете на игру, а «попадете» на деньги.

Как стало известно, сайт «Арена-Трактор», где, к слову, написано, что они не являются официальным сайтом, не имеет никакого отношения к «Арене-Трактор». Однако там предлагают и продают людям билеты на матчи клуба и другие мероприятия. Причем, купив на сомнительном сайте билеты, люди не могут попасть на игры, потому что билеты недействительны. Это мошенничество.

Теперь подобную схему аферисты решили «откатать» и на контрольных прокатах российских фигуристов.

Что касается самой программы, то 11 сентября прокаты откроют танцевальные дуэты, которые представят ритм-танец, и мужчины-одиночники - они исполнят короткую программу. Начало мероприятия в 14:00. Вторая часть начнется в 16:25 – короткие программы представят женщины и спортивные пары.

12 сентября танцевальные дуэты и мужчины продемонстрируют произвольные программы. Начало в 14:00. Затем – пары и женщины. Начало второй части программы в 16:45.