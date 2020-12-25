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Болельщики посылают почтовые «приветы» родным и близким с чемпионата России по фигурному катанию

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Болельщики посылают почтовые «приветы» родным и близким с чемпионата России по фигурному катанию

В ледовой арене «Трактор» во время проведения чемпионата России по фигурному катанию работает мобильный почтовый пункт. Спортсмены и болельщики подписывают открытки и отправляют их своим друзьям и родственникам.

Почтовые «приветы» с чемпионата России по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Челябинске, получат адресаты по всему миру. С первого дня чемпионата карточки отправились на Кипр и в Белоруссию, а также получателям в российские регионы: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Оренбург и другие. Многие оставляют открытки себе в качестве сувенира с чемпионата.

«Я из Москвы. Специально взяла отпуск на работе. Очень рада приехать в Челябинск. Мне здесь нравится. Надеюсь, что соревнования будут интересными. Открытку отправлю своей подруге в Подмосковье», - поделилась впечатлениями болельщица Наталья Войтова.

«Я приехала из Санкт-Петербурга. Будут посещать все 4 дня соревнований. В прошлом году была на чемпионате в Красноярске. Открытку с соревнований отправлю своей дочке в Санкт-Петербург», - рассказала болельщица Людмила Ганженко.

Сотрудники Почты России помогают отправителям правильно заполнить открытку – верно написать индекс и адрес получателя. Выемка отправлений из почтового ящика производится ежедневно.

Напомним, специально к Чемпионату России по фигурному катанию была выпущена почтовая карточка. Новинка вышла тиражом 2 300 экземпляров. На открытке изображен силуэт фигуристки.

Самолет с именитыми фигуристами приземлился в Челябинске сегодня ночью. Илья Авербух и Алексей Ягудин сейчас готовятся провести репортаж с места соревнований в прямом эфире.

Напомним, сегодня на челябинском льду будут разыграны два первых комплекта наград. Медали будут вручены победителям и призерам в состязаниях танцевальных пар и среди мужчин.