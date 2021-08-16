ЧЦЗ выступил партнером Кубка минпрома Челябинской области по настольному теннису

Челябинский цинковый завод, входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании, выступил официальным партнером Первого открытого любительского турнира по настольному теннису на Кубок министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», организованные региональными министерством промышленности и Фондом развития промышленности соревнования состоялись в Челябинске на стадионе «Локомотив». За кубок минпрома боролись 12 команд, в том числе сборные Челябинского кузнечно-прессового завода, Челябинского радиозавода «Полёт» и НПО «Электромашина».

По словам министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павла Рыжего, принципы и цели национального проекта «Производительность труда» применимы не только на производстве, но и в повседневной жизни. Приходя на предприятия, эксперты Федерального и Регионального центров компетенций учат сотрудников выявлять в технологических процессах потери, простои, проблемы и оперативно их ликвидировать. Эти же навыки и знания, полученные в нацпроекте, помогают людям становиться эффективнее и производительнее и в жизни, постоянно улучшая её качество. Нацеленность на результат, на позитивные изменения, на победу, - это и про нацпроект, и про спорт. Сильнейшие представители знаменитой теннисной школы УГМК, чемпионы России провели для участников турнира мастер-класс. Своё мастерство показали и воспитанники Школы адаптивных видов спорта, где люди с ограниченными возможностями занимаются, в том числе, и настольным теннисом.

Главный судья соревнований, специалист всероссийской категории по настольному теннису Виталий Поздин отметил отличную организацию соревнований и весьма высокий уровень игроков. В итоге Кубок и медаль за первое место получила команда ЧКПЗ. Грамотами и медалями за второе и третье места отмечены команды компании «Модерн Гласс» и ЧРЗ «Полёт».