Челябинец стал чемпионом России в прыжках с шестом

Челябинец Тимур Моргунов стал чемпионом России в прыжках с шестом. Южноуральский легкоатлет завоевал золото с результатом 5 метров 80 сантиметров. Но поездка на Олимпийские игры для него пока под вопросом.

Чемпионат России по легкой атлетике проходил в Чебоксарах и стал заключительным этапом отбора на Олимпийские игры 2021 в Токио.

Южноуральский спортсмен Тимур Моргунов решил на чемпионате России две важнейшие для себя задачи – сумел доказать, что является сильнейшим в стране в прыжках с шестом и показал при этом хороший результат, выполнив олимпийский норматив.

Таким образом, Тимур Моргунов выполнил условия отбора на Игры-2021 в Токио, однако пока не может отправиться в составе олимпийской команды в столицу Японии из-за отсутствия нейтрального статуса.

Отметим, что согласно условиям Международного олимпийского комитета на Олимпиаде-2021 могут выступить не более десяти российских легкоатлетов с нейтральным статусом, который выдается Международной Федерацией лёгкой атлетики. Вопрос о предоставлении такого статуса Тимуру Моргунову и другим российским спортсменам остается открытым.