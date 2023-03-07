07.03.2023
Папы Челябинской области чаще других уральцев будут дарить дочкам умные часы на 8 Марта
07.03.2023
В Челябинске оштрафован банковский визитер, заявившийся к родственнику должника
06.03.2023
Школьники с территорий присутствия РМК приняли участие в проекте «Юный человек театра»
06.03.2023
Школу Трехгорного в этом году ждет долгожданный комплексный ремонт
06.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на седьмое марта (18+)
06.03.2023
В храме Коркино начала работу мастерская по изготовлению окопных свечей
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023