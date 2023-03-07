Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию

Челябинец Егор Зорин завоевал две награды чемпионата России по лыжному ориентированию. Впереди у спортсмена российские старты на маркированных дистанциях.

Чемпионат России по лыжному ориентированию прошел в Красноярске. Где в 2019 году, на довольно сложных дистанциях, проходила Всемирная зимняя Универсиада.

Воспитанник челябинской СШОР №5 Егор Зорин в Красноярске завоевал две награды – «серебро» на удлиненной дистанции (21,4 км) и «бронзу» - на классической дистанции (9,1 км).

«На удлиненной дистанции набор высот был порядка 900 метров, на «классике» - более 150. Показатели очень «жесткие», учитывая плюсовую погоду, которая стояла в эти дни в Красноярске и по большей части небольшие ширины лыжней. Было непросто. Лыжи увязали, многие, в том числе, и я падали на спусках, иногда приходилось снимать лыжи. Но мне удалось дотерпеть и войти в тройку призеров», - поделился впечатлениями о чемпионате в Красноярске Егор Зорин.

В эти дни в Томске стартовал чемпионат страны на маркированных дистанциях, где Егор также поборется за медали.