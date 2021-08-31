31.08.2021
Две выставки по одному билету: Музей изобразительных искусств поздравляет челябинцев с Днем знаний
31.08.2021
Хлебобулочные изделия «Пятёрочки» вдохновили Шнурова на новый клип
31.08.2021
Магнитогорские мехатроники завоевали «золото» национального чемпионата
31.08.2021
Полицейские Челябинска задержали южноуральца с крупной партией наркотиков
31.08.2021
Житель Златоуста стал жертвой проститутки
31.08.2021
В Кыштыме проведут полную реновацию «Белого дома»
Челябинка Валерия Шабалина завоевала третью золотую медаль Паралимпийских игр
25.08.2021
Южноуральская пловчиха завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
18.08.2021
Пять южноуральских спортсменов выступят на Паралимпиаде в Токио
06.04.2021
В Челябинске женщина скончалась в бассейне
22.10.2019
В Челябинске полицейские со всей России выясняют, кто быстрее всех плавает в форме
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021