Челябинка Валерия Шабалина завоевала третью золотую медаль Паралимпийских игр

Сегодня, 31 августа, на Паралимпийских играх в Токио челябинка Валерия Шабалина в третий раз поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Ей не было равных на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Это был настоящий триумф челябинки. Она с первых метров дистанции легко оставила за собой всех своих соперниц. Она финиширова с лучшим временем — 2.20,99. Второе и третье места заняли британки Бетани Ферт и Луиза Фиддс.

Напомним, ранее Валерия Шабалина открыла счет золотым медалям российской сборной на Паралимпиаде-2020, выиграв заплыв на сто метров баттерфляем. Затем завоевала «золото» на той же дистанции вольным стилем.