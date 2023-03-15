15.03.2023
В УПИ подвели итоги творческого конкурса «ZOV»
15.03.2023
В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ три класса в трех школах
15.03.2023
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослых южноуральцев превышает эпидпорог
15.03.2023
В колонию Кыштыма приятель заключенного пытался пронести мефедрон в плавленом сыре
15.03.2023
Челябинский театр впервые ставит балет «Раймонда»
15.03.2023
Южноуральские коровы стали давать больше молока
Челябинск примет всероссийские соревнования среди студентов по конькобежному спорту
20.01.2023
Фонд поддержки спорта Челябинской области получит в 2023 году 2,2 миллиарда
11.01.2023
У спортивной школы по футболу Челябинской области новый статус
26.08.2022
Анна Кодина назначена первым замминистра спорта Челябинской области
23.05.2022
Глава минфина Челябинской области прокомментировал уход подчиненного в минспорта
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023