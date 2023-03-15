Челябинск примет всероссийские соревнования среди студентов по конькобежному спорту

В ледовом дворце «Уральская молния» 16-17 марта пройдут всероссийские соревнования среди студентов по конькобежному спорту (юниоры, юниорки 17-25 лет).

На старт выйдут более 50 спортсменов из ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Тулы, Череповца, Сыктывкара. Челябинскую область представит команда УралГУФК.

Как сообщили в региональном минспорте, в четверг, 16 марта, будут разыграны медали на дистанциях 500 и 1500 тысячи метров, масстарт (16 кругов), командный забег (спринт три круга).

В пятницу, 17 марта, определятся победители и призеры на дистанциях 1000 и 3000 метров, в командном забеге (шесть кругов юниорки) и в командном забеге (восемь кругов юниоры).

Начало соревнований в 12:00.