Челябинск встретил звезд КХЛ: делимся впечатлениями

В Челябинске продолжается неделя Фонбет Звезд КХЛ 2022: сегодня, десятого декабря, болельщики увидели мастер-шоу и два полуфинальных матча. Белый медведь из челябинского «Трактора», Лисенок из магнитогорского «Металлурга», Зубр из минского «Динамо», Конь-огонь из питерского СКА, Лео из «Сочи» и Лось из «Автомобилиста», - талисманы всех команд Континентальной хоккейной лиги встречали челябинских зрителе на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Столько маскотов КХЛ сразу редко кто видел. Обычно они поддерживают только свои команды, но сегодня работали по принципу «Один за всех! Все за одного».

«Я первый раз смог потрогать талисмана «Трактора», он такой милый и пушистый», - поделилась впечатлениями восьмилетняя болельщица Екатерина Тутарова.

Матч звезд КХЛ открыли популярные артисты - ST, Slame, Анет Сай и НАZИМА. После этого их «записали» в помощники главных тренеров команд на Матче звезд.

А дальше болельщики увидели умопомрачительное шоу с участием хоккеистов. Мастер-шоу открыл конкурс «Самый быстрый круг». У каждого игрока была одна попытка, чтобы сделать на площадке полный круг, стартуя на красной линии и финишируя там же.

В конкурсе принимали участие Андрей Алтыбармакян (Дивизион Боброва), Павел Порядин (Дивизион Харламова), Виталий Пинчук (Дивизион Тарасова), Сергей Толчинский (Дивизион Чернышева).

Павел Порядин из дивизиона Харламова (в нем играет Челябинский «Трактор) показал самое быстрое время – 13, 121 секунды.

«Я готовился к этому конкурсу, знал, что и как делать», - сказал после заезда хоккеист.

А потом болельщики наблюдали то, что они так любят на матчах, – буллиты. Конкурс на самый эффектный буллит проводился в двух категориях: «хоккейное мастерство» и «шоу».

В первой спортивной номинации быстро выявился безоговорочный лидер - Джереми Бракко (Дивизион Боброва). А вот вторая, творческая дала возможность зрителям посмаковать наслаждение.

Здесь допускалось использование предметов и навыков, не относящихся к хоккею. Брендон Ип (Дивизион Боброва), чтобы поразить ворота соперника, призвал на помощь партнера, который отозвал голкипера поговорить тет-а-тет. Дмитрий Рашевский копировал стиль игры любимчика болельщиков Эрик О′Делла. По вкусу зрителям пришлась и выходка Андрея Миронова. Чтобы забить буллит, была использована продуктовая тележка. Но автором самого эффектного буллита был признан Николай Голдобин (Дивизион Харламова, ХК «Металлург»), обманувший вратаря воздушными шариками.

«На десерт» мастер-шоу зрители увидели конкурс на силу броска. Шайба располагалась в восьми метрах от ворот, движение к ней игроки начинали из нейтральной зоны. Лучшим стал Тревор Мерфи (Дивизион Чернышева). Скорость полета шайбы у него составила 165, 63 километра в час.

«Мы в диком восторге! Это просто супер - шоу было. Ни с чем не сравнится такой «звездный» уик-энд», - сказал болельщик со стажем Сергей Нестеров.

«Отличное шоу, спасибо хоккеистам за такой праздник!», - сказал Дмитрий Овчинников.

Праздник был и для самих хоккеистов, особенно тех, кому Матч звезд предоставил возможность повидаться с родными, уроженцев Челябинска Никиты Нестерова (ЦСКА) и Максима Шалунова («Локомотив»).

«Очень рад, что приехал в Челябинск. Очень приятно, что Матч звезд КХЛ проходит в моем родном городе. Давно не был тут. Получилось съездить и повидать родственников», - сказал Никита Нестеров.

Сегодня состоялись и первые полуфиналы. Дивизион Боброва сыграл с Дивизионом Тарасова. В этом матче было заброшено 16 шайб. В финал вышел Дивизион Боброва.

Во втором полуфинале скрестили клюшки хоккеисты Дивизиона Харламова и Чернышева. Победу одержали харламовцы. В этом противостоянии было заброшено 13 шайб.

Финал состоится завтра, 11 декабря. Также в этот день продолжится и мастер-шоу. Болельщики увидят конкурсы на «Надежную защиту», «Точность броска» и «Конкурс капитанов», а также матч за третье место и финал. Кроме того, всех ждет выступление Клавы Коки.

Напомним, в Матче звезд КХЛ принимают участие семь игроков хоккейных клубов Челябинска и Магнитогорска. В команде дивизиона Харламова сыграют: нападающие Антон Бурдасов («Трактор») и Николай Голдобин («Металлург»), вратари Илья Проскуряков («Трактор») и Эдвард Паскуале («Металлург»), защитники Сергей Телегин («Трактор») и Егор Яковлев («Металлург»), а также один из лучших игроков Кубка вызова МХЛ – нападающий Роман Канцеров («Стальные лисы»). Главный тренер дивизиона Илья Воробьев («Металлург»), капитан команды – Антон Бурдасов.

За дивизион Тарасова играют уроженцы Челябинска Никита Нестеров (ЦСКА) и Максим Шалунов («Локомотив»).

Отметим, мероприятие проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Организаторами турнира являются Континентальная хоккейная лига, Фонд поддержки спорта Челябинской области и ХК «Трактор».