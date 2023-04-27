Челябинск ждет гостей и участников большого хоккейного турне

Челябинск ждет гостей и участников хоккейного турне «Лига Ставок Большой тур Сборной». Игры молодых звезд «Россия 25» и национальной команды Белоруссии пройдут второго и третьего мая в ледовой арене «Трактор».

Сейчас команда «Россия 25», в составе которой защитник «Трактора» Илья Карпухин, проходит подготовку на олимпийской базе в Новогорске. А уже первого мая хоккеисты отправятся в поездку по маршруту Челябинск – Астана – Красноярск – Тула – Минск.

Челябинск станет первым городом в рамках турне, где встретятся команды «Россия 25» и национальной сборной Белоруссии. Об этом сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

«То, что игры пройдут в Челябинске – это просто потрясающе. И мотивации добавляет, и ответственности. Конечно, все друзья и знакомые сразу начали узнавать про билеты, все хотят попасть. Много желающих приехать поболеть: друзья, родственники, близкие люди. Дай бог, чтобы меня поставили в состав. Я очень хочу себя проявить, показать, у меня желание бешеное сыграть в Челябинске, на родной арене, в майке сборной. Это дорогого стоит», – отмечает Илья Карпухин.

Две игры в Челябинске станут настоящим подарком для зрителей и позволят увидеть на льду лучших российских молодых хоккеистов. Перед матчами болельщиков ждет яркое шоу и активности в холле.

Расписание:

Второго мая: 18:30 – Россия 25 vs Белоруссия

Третьего мая: 18:30 – Россия 25 vs Белоруссия