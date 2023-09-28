Челябинская дзюдоистка завоевала «бронзу» чемпионата России

Спортсменка из Челябинска Анастасия Холодилина завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по дзюдо.

Соревнования проводятся с 27 сентября по первое октября в Кемерово. Поединки сильнейших дзюдоистов страны проходят на площадке спорткомплекса «Кузбасс-Арена». Участие в чемпионате принимают более 500 спортсменов из 59 регионов России.

Анастасия Холодилина, тренирует которую Андрей Востриков, завоевала медаль в первый день состязаний – в весовой категории свыше 78 килограммов, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.