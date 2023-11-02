Челябинские борцы ― медалисты всероссийских и международных состязаний в греко-римском стиле

Команды южноуральских школьников успешно выступили на этой неделе сразу в двух престижных турнирах по греко-римской борьбе ― на всероссийском фестивале «Юность России» в Смоленске и на международных соревнованиях «Борцовская лига Поддубного» в Москве. На каждом турнире наши спортсмены завоевали золотые, серебряные и бронзовые награды.

Пятый всероссийский фестиваль борьбы «Юность России» стартовал на этой неделе в Смоленске. За престижные медали вступили в борьбу более 500 спортсменов из разных регионов России в четырех видах борьбы ― вольной, греко-римской, самбо и дзюдо. Молодые спортсмены из Челябинской области вошли в тройку лидеров и завоевали серебряную медаль в командном первенстве по греко-римской борьбе, поборов соперников из 17 регионов страны.

Из Челябинской области на соревнования в Смоленск отправились 12 борцов из Областной детско-юношеской спортивной школы и челябинской школы олимпийского резерва имени Л. Мокшина, а также из спортивных объединений городов Златоуста и Коркино.

«В личном зачете южноуральцы завоевали на турнире восемь медалей, ― рассказал тренер-преподаватель по греко-римской борьбе челябинской областной детско-юношеской спортивной школы Глеб Нестеров. ― На счету наших ребят четыре золотых, две серебряных и две бронзовых награды. В командном первенстве южноуральцы стали вторыми. На первом месте ― борцы из Донецкой народной республики, на третьем ― спортсмены из Республики Башкортостан».

На этой же неделе в Москве завершились статусные международные соревнования «Борцовская лига Поддубного» по вольной и греко-римской борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Южноуральские школьники завоевали на этом турнире пять медалей ― одну бронзовую и четыре серебряных. Соперниками челябинских борцов стали более 250 спортсменов из 13 регионов России, а также из Республики Беларусь.

Команду из Челябинской области на московских соревнованиях возглавили тренеры областной спортивной школы Александр Щербаков и Юрий Фогельгезанг. Наставники отметили, что уровень подготовки всех участников турнира был весьма высоким.

«Наши ребята увидели международные схватки и оценили уровень, на котором выступают ведущие борцы, побывали на мастер-классах. Такой опыт будет очень полезен», ― рассказал Юрий Фогельгезанг.

На открытии Всероссийского фестиваля борьбы в Смоленске выступил двукратный олимпийский чемпион греко-римского стиля Роман Власов, который пожелал ребятам совершенствоваться и расти, не только выкладываться на тренировках, но и стремиться к победам в соревнованиях.

«Ничто не заменит соревнований, никакая тренировка, никакая методика, ― пояснил Роман Власов. ― Участие в соревнованиях обязательно, для того чтобы спортсмен рос, приобретал необходимые качества и учился справляться с трудностями».

Кумир молодых спортсменов-борцов всей страны, подбадривая участников соревнований, напутствовал ребят, чтобы турнир любого уровня был для них ступенькой к мечте каждого спортсмена ― Олимпийским играм.