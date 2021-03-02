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Челябинские медики и на спортивной лыжне оказались на высоте

В Челябинске прошли соревнования по лыжному спорту среди сотрудников больниц региона. Медики, занявшие призовые места, получили денежные подарки, сообщили в Федерации профсоюзов Челябинской области.

Из-за морозов соревнования в спорткомплексе ДЮСШ ЧТЗ «Городская лыжная база» едва не сорвались, однако 26 февраля участники все же вышли состязания.

Сначала женские команды пробежали четыре круга по одному километру, а потом на лыжню вышли мужчины на дистанцию в два километра.

После гонки медики согрелись горячим чаем, а также солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.

«Судейская бригада соревнований отметила профессиональную подготовку многих участников, - отметили в Федерации профсоюзов области. - Победители среди мужских команд показали высокие результаты – на уровне нормативов кандидатов в мастера спорта. Несмотря на большую загруженность, медицинские работники находят время поддерживать себя в прекрасной физической форме».

Сотрудники больниц приняли участие и в беспроигрышной лотерее, получив наушники, фитнес-браслет, беспроводные зарядные устройства для телефонов, термосы, фитнес-бутылки, пледы и термокружки.

Председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Ковальчук поблагодарила медиков за участие в гонке, наградила участников дипломами, а победителям вручила кубки и медали.

Среди женщин в тройку победителей вошли команды городской клинической больницы №2», районной больницы села Уйское и областной больницы города Чебаркуля. Среди мужчин победителями стали команды городской клинической больницы №2, районной больницы села Уйское и областной клинической больницы №3.

Областная организация профсоюза в течение года планирует провести череду спортивных мероприятий.