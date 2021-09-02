02.09.2021
Челябинские сантехники разыграют Кубок по футболу
02.09.2021
МегаФон дарит своим абонентам жизнь без телефонного спама
02.09.2021
«Ариант» и «Спартак» объявили о сотрудничестве
02.09.2021
Руководство АЗ «Урал»: Впереди – промышленная реновация
02.09.2021
В Челябинской области более 74 тысяч жителей справились с ковидом
02.09.2021
В Челябинске подростки с пистолетом устроили дебош во дворе жилого дома
Челябинские сантехники разыграют Кубок по футболу
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021