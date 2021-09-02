Челябинские сантехники разыграют Кубок по футболу

В преддверии празднования 285-летия Челябинска будущие и действующие работники отрасли ЖКХ разыграют Кубок Южного Урала по мини-футболу. Турнир состоится третьего сентября на стадионе «Сигнал».

Команды, разделенные на две группы, проведут матчи группового этапа, а затем лучшие из них сыграют за главный Кубок и ценные призы от главного организатора турнира – Торгового Дома «СантехУрал».

Как передают организаторы первого сантехфутбола, в нем примут участие студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа, Челябинского техникума промышленности и городского хозяйства им. Я. П. Осадчего, Копейского политехнического колледжа им. С. В. Хохрякова и Южно-Уральского государственного технического колледжа. Команды будут состоять из семи полевых игроков и вратаря.

«В Челябинске сейчас уже четыре колледжа, где готовят будущих сантехников. Мы решили организовать футбольный матч между опытными сантехниками и студентами, чтобы налаживать коммуникации с действующими сантехниками и возрождать традиции наставничества», – рассказал главный организатор турнира Сергей Ермаков.

Футбольный турнир среди сантехников пройдет впервые. Однако организаторы надеются, что он станет доброй традицией и поможет сближению представителей коммунального комплекса региона. Инициативу поддержали в Правительстве Челябинской области.