Челябинские школьники приняли участие в спортивном фестивале

Команда Курчатовского района Челябинска приняла участие в VI летнем областном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций и заняла первое место. В этом году мероприятие приурочено к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО.

В спортивном фестивале приняли участие сборные команды общеобразовательных учреждений районов города Челябинска. Курчатовский район представили воспитанники МБОУ СОШ №4.

После торжественного открытия школьники приступили к сдаче нормативов. Среди испытаний были: бег, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание, прыжки в длину, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя.

Участники команды Курчатовского района достойно выступили на спортивных площадках и заняли первое место.

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По результатам участия в фестивале школьникам вручили благодарственные письма, памятные подарки и футболки с символикой района. Также администрация района выразила благодарность учителю физкультуры МБОУ СОШ №4 Алексею Таликову за сбор и подготовку команды к спортивному фестивалю.