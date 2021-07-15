15.07.2021
Важен труд каждого – с праздником, металлурги и горняки!
15.07.2021
«Оружие-2021»: в Росгвардию жители Челябинской области принесли не только оружие и патроны, но даже снаряд
15.07.2021
ВТБ повышает доходность по вкладу «Новое время»
15.07.2021
ВТБ открыл первый офис нового формата в Челябинске
15.07.2021
В Челябинской области водитель, сбивший лося, заплатит крупный штраф
15.07.2021
В Челябинской области выросли показатели естественной убыли населения
Челябинские школьники приняли участие в спортивном фестивале
08.07.2021
Семьи-долгожители поделились секретами крепкого брака
05.07.2021
В Челябинске два общественных пространства выбились в лидеры благоустройства
30.06.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
29.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021
Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет
14.07.2021
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021
Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году
13.07.2021
В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров
12.07.2021