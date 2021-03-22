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Челябинские тайбоксеры выиграли домашний чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов

В Челябинске завершились чемпионат и первенство Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу. В них приняло участие рекордное для подобных состязаний количество спортсменов – 400 бойцов из 14 регионов России. Сборная команда Челябинской области стала победителем соревнований в командном зачете.

Как сообщает пресс-служба Федерации тайского бокса Челябинской области, в течение трех дней на двух рингах состоялось 200 поединков. В четырех возрастных группах спортсменов 12-13,14-15, 16-17 и 18 лет и старше было разыграно 213 медалей.

Среди мужчин чемпионами УрФО и ПФО стали спортсмены из Челябинска. Дмитрий Ковтун и Александр Глаголев. Достойно выступил Игорь Болгарский, ставший серебряным призером.

У женщин в рамках чемпионата на вершину пьедестала почета поднялись Анастасия Колосова и Марина Кузина. Из участников первенства стоит выделить уверенную победу 13-летней Виктории Федюхиной.

Сборная команда Челябинской области по тайскому боксу выполнила задачу-максимум и завоевала первое общекомандное место на Чемпионате УрФО и ПФО, оправдав ожидания тренерского штаба и болельщиков. Вторыми в рамках чемпионата стали спортсмены из команды Пермского края, а замкнули тройку лидеров тайбоксеры сборной ХМАО-ЮГРА.

Старты являлись отборочными на первенство и чемпионат России 2021 года.