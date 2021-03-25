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Челябинский боксер Эдуард Абзалимов объявил о завершении спортивной карьеры

Проиграв чемпионат России, челябинский боксер Эдуард Абзалимов не смог отобраться на Олимпийские игры и решил, что пора повесить перчатки на гвоздь.

«Я решил, что все! Хватит! У меня была цель попасть на Олимпиаду, но я проиграл на чемпионате страны и не попал в сборную. В ближайших планах - заняться спортивным функционалом, тренерской работой, развитием и поднятием престижа бокса в Челябинской области», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» именитый спортсмен, официально объявивший о завершение своей спортивной карьеры.

Эдуард Абзалимов - южноуральский боксер, капитан сборной команды Челябинской области, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, многократный чемпион России по боксу, заслуженный мастер спорта России.

Добавим, Эдуард Абзалимов в этом виде спорта 27 лет, более 15-ти - в элите российского бокса, вошел в историю спорта Южного Урала и России.

Кстати, прославленный челябинский спортсмен проанонсировал, что сегодня, 25-го марта, будет рассмотрено решение о назначении губернатора Челябинской области Алексея Текслера главой наблюдательного совета федерации бокса региона.