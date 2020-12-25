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Чемпионами России в танцах на льду стала пара Александра Степанова – Иван Букин из Москвы

Сегодня, 25 декабря, в Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию разыгран первый комплект наград. Призеры чемпионатов Европы в танцах на льду, пара Александра Степанова – Иван Букин из Москвы впервые в своей карьере стали чемпионами России.

Этот сезон теперь уже для «золотой» пары складывался непросто. Александра Степанова и Иван Букин пропустили несколько запланированных турниров из-за болезни. Но на челябинском льду они сумели продемонстрировать невероятное мастерство. По сумме двух программ фигуристы набрали 220,16 баллов и поднялись на первую ступень пьедестала почета.

«Перед произвольной программой я очень сильно переживал, намного больше, чем Саша. Но это не значит, что всегда так происходит. Саша старалась поднять мне настроение, песенки пела, чтобы я успокоился. В итоге у нас все получилось. Благодарен, что в Челябинске эти соревнования состоялись», - сказал на пресс-конференции Иван Букин.

«Мы чувствовали поддержку болельщиков. Мы катались для них. Огромное спасибо федерации фигурного катания России за то, что они решили провести для нас эти соревнования. Спортсмены должны выступать», - добавила Александра Степанова.

В танцах на льду весь пьедестал был московским. Второе место заняла пара Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро. Они также, кстати впервые завоевали серебряные медали национального первенства. Бронза у Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина.

Сегодня будет разыгран еще один комплект наград – в мужском одиночном катании.

Весомую заявку на победу после короткой программы сделал призер Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда. Достойную конкуренцию ему составит Макар Игнатов.

Завершит второй соревновательный день выступление женщин в одиночном катании. Зрители увидят призера чемпионата Европы Александру Трусову, чемпионку мира Елизавету Туктамышеву, чемпионку мира среди юниоров Камилу Валиеву и многих других звезд российского и мирового фигурного катания.