Держись Челябинск! К нам едут сильнейшие боксерши России

В Челябинске пройдет чемпионат России по боксу среди женщин. Челябинскую область представит 21 спортсменка, среди которых – бронзовый призер Олимпийских игр-2016, чемпионка и призер первенств мира, чемпионка Европы Анастасия Белякова.

Соревнования пройдут во дворце спорта «Юность» в течение восьми дней – с 26 ноября по 3 декабря. По предварительным данным, в Челябинск приедет порядка 250 участниц из 60 регионов России.



Кроме Анастасии Беляковой, в чемпионате примут участие чемпионка мира и России Александра Кулешова, призер чемпионатов России, победительница Кубка России, победитель и призер международных соревнований Ирина Автина, призер чемпионата и кубка России, победитель международных соревнований Елена Кузина, финалистка чемпионата России по боксу, неоднократная победительница международных и всероссийских турниров Елизавета Карташкова и другие спортсменки.



«На чемпионате будет за кого поболеть южноуральцам. Достойных соперниц будет много, и представительницы нашего региона наравне с ними. Поединки лучших спортсменок по зрелищности не уступают боям мужчин. Радует то, что с каждым годом уровень женского бокса в стране и в Челябинской области серьезно растет. И в этом мы сможем убедиться на чемпионате страны в Челябинске», - отмечает исполнительный директор федерации бокса Челябинской области Константин Абакумов. –



Добавим, Челябинск уже принимал чемпионат России по боксу. Турнир прошел в 2010 году во дворце пионеров и школьников имени Крупской. Южноуральские спортсменки завоевали две золотые и три бронзовые медали. Победительницами тогда стали Александра Кулешова и Анастасия Ярина.