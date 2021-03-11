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«Динамо-Уралочка» готовится к серьезной борьбе в четвертьфинале Евролиги

В Златоусте (Челябинская область) в субботу, 13-го марта, пройдет ответный матч четвертьфинала женской ватерпольной Евролиги. «Динамо-Уралочка» будет принимать в своем бассейне «Кинеф-Сургутнефтегаз».

Борьба ожидается более чем серьезная. «Кинеф» - очень сильный амбициозный клуб, многократный чемпион России и обладатель Еврокубков, который приложит максимум усилий для победы. В свою очередь, спортсмены и тренеры «Уралочки» тоже не намерены уступать. Это игра принципиальных соперников, и она наверняка будет интересной.

«Наша команда максимально сосредоточена и настроена на результат. Понимаем, что соперник сильный и очень мотивированный. Нас ожидает упорная игра, в которой многое будет зависеть от характера и настроя. Готовимся к борьбе с первой и до последней минуты матча», - сказал директор ВК «Динамо-Уралочка» Святослав Накоряков.

Матч «Динамо-Уралочка» - «Кинеф-Сургутнефтегаз» состоится в Центре олимпийской подготовки «Уралочка» в 15 часов 30 минут. В связи с ограничениями, установленными Европейской Лигой, игра пройдет без зрителей.

Напомним, первая встреча этих соперников в рамках розыгрыша Еврокубков проходила в Киришах и закончилась победой «Уралочки» со счетом 11:8. И теперь на «домашней» воде златоустовским ватерполисткам необходимо удержать созданный задел в три мяча, чтобы пройти в «Финал четырех» Кубка Европейских чемпионов.

Уступившая по итогам двух матчей команда также попадает в «Финал четырех», но Кубка рангом ниже – «ЛЕН-Трофи».