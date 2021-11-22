«Динамо-Уралочка» из Златоуста прошла первый раунд Евролиги

Четыре победы в четырех матчах квалификационного этапа женской ватерпольной Евролиги – таков итог выступления златоустовской «Динамо-Уралочки» в стартовом раунде Еврокубков в Греции.

Златоустовская кманда последовательно обыграла в своей группе греческую «Глифаду» - 15:11, испанскую «Террассу» - 12:9, итальянскую «Верону» 18:9, и напоследок разгромила израильский клуб «Аза Тель-Авив» - 29:8. Максимальный результат 12 очков из 12 возможных и общая разница забитых и пропущенных мячей +37 позволили «Уралочке» занять первое место и выйти в следующий этап Евролиги. Лучшим бомбардиром турнира стала Мария Берснева, на ее счету 22 гола в ворота соперниц.

Очередной раунд Еврокубка стартует десятого декабря.