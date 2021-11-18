«Динамо-Уралочка» открывает европейский ватерпольный сезон

Ватерпольный клуб Златоуста «Динамо-Уралочка» (Челябинская область) стартует в новом розыгрыше женской Евролиги.

Поход за Еврокубком начинается уже сегодня, 18 ноября.

Группа А, в которую попала после жеребьевки «Уралочка», сыграет в Греции. Кроме нашей команды, в ней также играют греческая «Глифада», «Верона» из Италии, испанская «Террасса» и израильский клуб «Аза Тель-Авив». Свой первый матч златоустовские ватерполистки проведут против хозяек турнира – «Глифады». В следующий раунд Евролиги выходят две лучшие команды группы.