«Динамо-Уралочка» расширяет спортивные и организационные границы

В Златоусте (Челябинская область) на базе ЦОП «Уралочка» проходит тренировочный сбор мужской ватерпольной команды «Динамо» из Астрахани.

Топовый клуб Суперлиги, который ставит перед собой серьезные задачи, выбрал в качестве места для подготовки к ответственным играм чемпионата России именно тренировочную базу златоустовской женской ватерпольной команды.

Главный тренер астраханского «Динамо» Дмитрий Стракан отметил, что увиденное в Златоусте его и членов команды приятно удивило.

«Мы предполагали, что «Динамо-Уралочка» не просто так постоянно добивается высоких результатов и в России, и в Еврокубках. Здесь созданы максимальные условия для подготовки спортсменов: вода, силовые и игровые залы, ОФП и так далее. Отдельно отмечу атмосферу: здесь все просто дышит водным поло, сама история побед «Уралочки» настраивает на новые достижения. Нам сейчас предстоят важные матчи в Суперлиге, стараемся использовать каждый день тренировочного сбора в Златоусте по максимуму», - сказал Дмитрий Стракан.

Директор ВК «Динамо-Уралочка» Святослав Накоряков отметил, что ватерпольный клуб Златоуста не впервые принимает команды высокого уровня.

«Здесь в разное время тренировались и мужские, и женские сборные России. Предоставляя свою базу для топовых клубов, мы получаем бесценный опыт. И организационный, и спортивный. Все-таки мужское водное поло – это другая техника, скорости, комбинации и все остальное. За упражнениями ребят наблюдают и наши тренеры по разным возрастам, и девчонки. Планируем провести совместную тренировку двух «Динамо» - мужского и женского. И не забываем, что одна из задач клуба «Динамо-Уралочка» - развитие не только женского, но и мужского водного поло в Челябинской области. Так что делаем первые шаги и в этом направлении», - подчеркнул Святослав Накоряков.

«Уралочка» организовала динамовцам Астрахани и культурную программу. Гости посетили фабрики мастеров Златоуста, посмотрели достопримечательности города. А еще состоялась встреча юных спортсменок «Уралочки» со всей командой гостей, где любопытная молодежь узнавала секреты мастерства у взрослых ватерполистов.

Игрок ВК «Динамо» Астрахань Эрик Хачатурян поделился своими впечатлениями от пребывания в Златоусте: «Отличный водный Центр, отличная атмосфера, самые лучшие условия для тренировок. Столько детей занимается, и видно, что у них есть цель – попасть в главную команду и всегда побеждать».