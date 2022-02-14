«Динамо-Уралочка» сохраняет первое место на чемпионате России по водному поло

В Златоусте (Челябинская область) завершился четвертый тур женского чемпионата Суперлиги России. Главная команда «Динамо-Уралочка» осталась единоличным лидером турнирной таблицы. За матчами команды наблюдали многие почетные гости. В их числе вице-губернаторы Челябинской области Вадим Евдокимов, Станислав Мошаров и почетный президент клуба «Уралочка» Ирина Гехт.

Златоустовские спортсменки провели пять матчей на чемпионате России, четыре из которых выиграли. Наиболее важной была встреча с многократным чемпионом – «Кинефом» из Киришей. В драматичной борьбе «уралочки» вырвали победу - 11:10. Также они обыграли московский СКИФ - 8:7, нижегородский «Буревестник» и свой дубль – «молодежку» «Уралочки» - 20:10. Лишь в одном матче златоустовские ватерполистки не сумели победить – неудачно сыграли с волгоградским «Спартаком», уступили со счетом 9:10. Тем не менее, на турнирную ситуацию это никак не повлияло. «Динамо-Уралочка ЗМЗ» - первая на чемпионате и уже обеспечила себе место в «Финале четырех».

«Впечатления от игры «Уралочки» всегда самые яркие. Мы болеем за наших спортсменок, считаем, что у них есть все шансы стать чемпионками и в России, и в розыгрыше Евролиги. И они это доказывают своими победами. Единственное поражение считаем досадным недоразумением, тем более, что оно ни на что не повлияло. После матча встретились с командой, пожелали им удачи и успехов во всех турнирах. Видно, как команда живет спортом, как хочет выигрывать. Они молодцы!», - сказала почетный президент ВК «Динамо-Уралочка» Ирина Гехт.

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Вторая команда «Динамо-Уралочки», также с этого сезона выступающая на чемпионате России, уже совершила прорыв, пробившись в Топ-6 российского водного поло. Здесь «молодежке» приходится сложнее, но она борется даже с лидерами. В матче с «Кинефом» спортсменки сотворили сенсацию, выиграв - 11:10. Еще в активе ничья с «Буревестником» - 9-9 и общее пятое место в таблице.