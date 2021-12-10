«Динамо-Уралочка» Златоуста поборется за плей-офф ватерпольной Евролиги

Златоустовская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» (Челябинская область) сразу после второго тура чемпионата России отправилась в Венгрию на отборочный раунд женской Евролиги.

Группу, в которую «Уралочку» распределил жребий, уже назвали «группой смерти» - настолько сильные там подобрались соперники. Но и ватерполистки Златоуста не собираются быть «девочками для битья»: команда настроена очень решительно - все в полной готовности завоевать одну из двух путевок в плей-офф Евролиги.

Свой первый матч «Динамо-Уралочка» проведет сегодня, десятого декабря, поздно вечером по уральскому времени. Стартовый соперник нашей команды - многократный обладатель Кубка Европейских чемпионов итальянский «Орриззонте».