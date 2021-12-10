10.12.2021
ММК получил награду мирового лидера на рынке RPA-решений
10.12.2021
В Челябинске подрядчик оставил без воды дома и социальные объекты
09.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 10 декабря
09.12.2021
В Челябинске десятого декабря отключат светофоры на пяти перекрестках
09.12.2021
В Челябинской области посчитали представших перед судом коррупционеров в погонах и проворовавшихся чиновников
09.12.2021
ГУФСИН спешит делать добро: пластик «на здоровье»
«Динамо-Уралочка» Златоуста поборется за плей-офф ватерпольной Евролиги
08.12.2021
Ватерполистки «Уралочки» выиграли два тура чемпионата России и едут в Венгрию
07.12.2021
Златоустовские «Уралочки» достойно начали второй тур чемпионата России
29.11.2021
Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» готовится к двум важным турнирам
23.11.2021
Во втором раунде ватерпольной Евролиги «Уралочке» предстоит сразиться с очень сильными командами
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021