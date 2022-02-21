«Динамо-Уралочка» Златоуста выиграла первый матч в четвертьфинале Евролиги

Отлично начали серию «плей-офф» Евролиги против «Плебисцито Падуя» ватерполистки «Динамо-Уралочки». В первом матче с лучшей на сегодня командой Италии команда из Златоуста (Челябинская область) добилась победы на поле соперниц.

Златоустовским спортсменкам удался стремительный результативный старт, после чего они повели со счетом 6:1. Но итальянки сумели собраться и дважды сокращали разрыв в счете до двух мячей. После первой половины игры счет был 6:4, затем опять отрыв «Уралочки» и погоня итальянок до счета 10:8 за три минуты до конца матча.

«Динамо-Уралочка» преимущество не упустила. Вовремя свое слово сказали лидеры. Евгения Головина отразила два пенальти, а Мария Берснева результативно завершила важные атаки. Всего на ее счету четыре гола, по два забросили Анастасия Панфилова, Юлия Лаптева и Елизавета Заплатина. Итоговый результат первой игры - 11-8. Красивая победа на чужом поле.