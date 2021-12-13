Две победы в Венгрии вывели «Уралочку» Златоуста в ТОП-8 Европы

Златоустовская команда «Динамо-Уралочка» (Челябинская область) вышла в плей-офф женской ватерпольной Евролиги. Таков итог второго отборочного раунда в главном клубном турнире Европы.

Группа «G», в которую жребий распределил команду «Динамо-Уралочка», играла в Венгрии. Помимо команды Златоуста, четверку составили итальянский «Орризонте», греческий «Вулиагмени» и хозяйки бассейна, ватерполистки «УВСЕ». В следующий раунд путевки получали две лучшие команды.

В своем стартовом матче ватерполистки Златоуста без проблем обыграли многократного обладателя Кубка Чемпионов «Орризонте» - 15:8. Четыре мяча на счету Марии Берсневой, по три - у Юлии Лаптевой и Елизаветы Заплатиной.

А вот игра с венгерками победной для ватерполисток Златоуста не стала. Тяжелейшая - до последней минуты - борьба с «домашним» для «УВСЕ» судейством и большим количеством удалений завершилась минимальным поражением «Уралочки» - 12-13, и нашей команде необходимо было добиваться положительного результата в заключительном матче с греческим «Вулиагмени».

После сильного старта ватерполистки Златоуста допустили несколько потерь и ненужных удалений, позволив соперницам сравнять счет и даже выйти вперед на три мяча. Но вовремя сделанные замены и перестроенная тренерским штабом тактика, а также отличная игра вратаря Евгении Головиной позволили сделать рывок в заключительном периоде и вырвать победу - 12:11.

В этой непростой игре проявили себя и опытные Екатерина Зеленцова и Мария Берснева, и прогрессирующие в мастерстве Юлия Лаптева и Анастасия Панфилова. Плюс командный характер – и «Динамо-Уралочка» в ТОП-8 Евролиги.

«На таком уровне просто быть не может по определению. Знали об этом, готовились и в итоге решили задачу выхода в плей-офф. На этом турнире мы были настоящей командой. Благодарю всех девчонок за то, что проявили все свои лучшие качества. Ждем результатов жеребьевки плей-офф, когда узнаем соперника по матчам навылет. Пока идем по намеченному на сезон графику. Задачи и на российский чемпионат, и на Евролигу – максимальные», - отметил главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.