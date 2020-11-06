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Новый рекорд России

Эльбрус Нигматуллин протащил на 25 метров «Боинг» весом 36 тонн

Спорт
Сегодня, 10:46
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Автор: 
Инна Шемаева

Самый сильный человек планеты Эльбрус Нигматуллин из Челябинска установил новый рекорд России по truck pull. Он протащил самолет весом в 36 тонн на расстояние в 25 метров за 44,58 секунды.

Рекорд был установлен в аэропорту Уфы.

«Свершилось! Я установил новый рекорд России. Тяга самолета за собой при помощи каната. Мой результат 44,58 секунды. Дистанция была 25 метров. Вес авиалайнера «Боинг 737-500» - 36 тонн», - рассказал Эльбрус Нигматуллин.

Рекорд России зафиксировал президент федерации силового экстрима страны Василий Грищенко.

Своей рекорд силач посвятил экс-главе Уфы Ульфату Мустафину. Он скончался в результате заболеваний, которые сопровождались коронавирусной инфекцией.

Это далеко не первая победа Эльбруса в схватке с техникой. В 2015 году Эльбрус Нигматуллин первым в мире сдвинул дом на три метра. Им также установлено несколько мировых рекордов, которые были занесены в Книгу рекордов Гиннеса. Так, в 2014 году Эльбрус прокрутил 34-тонное колесо обозрения в парке Гагарина. В этом же году поднял верблюда Васю весом под 700 килограммов

Эльбрус - рекордсмен России в тяге сцепки из двух автобусов. Это произошло 29 мая 2006 года в Челябинске. Почти 30-тонную махину он передвинул на десять метров.

Также в активе южноуральского силача - тяга речного сухогруза «Нагатино» весом 760 тонн на 20 метров. В Алуште в 2018 году Эльбрус потянул 26-тонный грузовик.

Фото с личной страницы Эльбруса Нигматуллина в социальной сети

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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