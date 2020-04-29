Гимнастика 5-д
Многие воспринимают растяжку, как способность сесть на продольный или поперечный шпагат, но гораздо важнее разминать свои суставы во всех плоскостях.
Мы не гонимся за шпагатом, а просто грамотно и заботливо подходим к своим суставам в ходе растяжек, которые делаем.
Наш ведущий рубрики «Физкультминутки» Антон Гончаров (автор телеграм-канала «Записки подполковника») продемонстрировал, что означает разминка и растяжка суставов во всех плоскостях.
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