Гимнастика 5-д

Многие воспринимают растяжку, как способность сесть на продольный или поперечный шпагат, но гораздо важнее разминать свои суставы во всех плоскостях.

Мы не гонимся за шпагатом, а просто грамотно и заботливо подходим к своим суставам в ходе растяжек, которые делаем.

Наш ведущий рубрики «Физкультминутки» Антон Гончаров (автор телеграм-канала «Записки подполковника») продемонстрировал, что означает разминка и растяжка суставов во всех плоскостях.