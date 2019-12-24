Каратисты «Конаса» разыграли медали новогоднего первенства

В спортивной школе олимпийского резерва «Конас» по каратэ состоялось новогоднее первенство. В соревнованиях приняли участие почти 200 спортсменов.
Открывали соревнования основатель СШОР «Конас», заслуженный тренер России по каратэ Олег Строгонов и президент ЧРОО «Федерация каратэ Челябинской области» Владимир Филичкин.
Участниками соревнований стали более 170 воспитанников школы олимпийского резерва «Конас», которые разыграли 26 комплектов наград среди новичков и тех, кто уже поднимался на пьедестал почёта. Также в рамках школьного первенства по каратэ состоялся турнир по сумо среди детей 6-7 лет. На татами вышли и сразились более 50 малышей готовых в будущем покорять вершины спортивного олимпа!
Победители соревнований получили денежные сертификаты на отдых на базе отдыха «Чебаркуль».