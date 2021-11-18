Команда ММК представит Челябинскую область на Всероссийском фестивале игр ГТО

Команда Магнитогорского металлургического комбината будет представлять Челябинскую область на всероссийском фестивале игр ГТО, который будет проходить в Белгороде с восьмого по 12-е декабря. Магнитогорцы – победители регионального этапа.

Областной фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне «ГТО» «Игры ГТО» состоялся в легкоатлетическом манеже СК «Металлург-Магнитогорск». Соревнования были приурочены к 90-летию создания исторического Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне СССР».

В фестивале приняли участие восемь команд из восьми муниципальных образований Челябинской области: городов Миасс, Сатка, Златоуст, Чебаркуль, Троицк, Карталы, Магнитогорск и села Агаповка. Город металлургов представляла команда Группы ПАО «ММК».

В программе Игр - командное соревнование «Гонка ГТО» и личное «Иду на рекорд». «Гонка» состояла из таких видов, как прыжок в длину с места толчком двумя ногами; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; рывок гири весом 16 килограммов (мужчины)/приседания с гирей весом восемь килограммов (женщины); поднимание туловища из положения лежа на спине; подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины)/подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (женщины), бег на 60 метров.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в состязании «Иду на рекорд» участники выполняли одно или несколько из заявленных видов испытаний (тестов) комплекса ГТО на максимально возможный результат – подтягивание, рывок 16-килограммовой гири, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, проходили испытания на гибкость и скорость.

Первое место в командном зачете завоевали магнитогорцы, на втором месте – команда из Златоуста, на третьем – спортсмены из Сатки.