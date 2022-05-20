Команда ММК завоевала «бронзу» всероссийского фестиваля ГТО

Команда Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) завоевала «бронзу» на всероссийском фестивале физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

Напомним, конечный этап фестиваля проходил в городе Верхняя Пышма Свердловской области с 15-го по 19-е мая.

По итогам четырех соревновательных дней команда ПАО ММК, представляющая Челябинскую область, заняла в упорной борьбе третье место. В личном первенстве отличились Алена Гайдук и Наталья Новикова, лучше всех выполнившие наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье и поднимание туловища из положения лежа на спине.

«Поздравляю команду из Челябинской области с завоеванными наградами. Конкуренция среди участников очень высокая, но нашим участникам удалось показать достойный результат и войти в тройку лучших. Благодарю каждого члена команды ПАО ММК за приверженность к здоровому образу жизни, успешное выполнение нормативов комплекса ГТО и желаю новых побед!» – отметил руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО Александр Беленков.

Финальным аккордом соревновательных дней стала командная «Эстафета ГТО». Физкультурникам предстояло выполнить прыжок в длину, отжимания, пресс и подтягивания в максимально быстром темпе. Лучшими из лучших стали участники команды ПАО ММК, следом за ними - Госкорпорация «Росатом» и ООО «Башнефть-Добыча».

В гонке участвовали абсолютно все участники, и, если вначале напряженной борьбы лидеры были неочевидны, то ближе к концу эстафеты чемпионы вырвались вперед. В составе каждой команды было восемь участников (четыре мужчины и четыре женщины). Одним из обязательных условий допуска к соревнованиям стал опыт работы на предприятии не менее шести месяцев. Всего в соревнованиях приняли участие 350 человек в возрасте от 25-ти до 59-ти лет.