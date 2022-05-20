20.05.2022
В Челябинске водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку
20.05.2022
Челябинцев ждут «Любовные песни» и «Вальпургиева ночь» от соседей
20.05.2022
По требованию прокуратуры в Каслях прикрыт нелегальный дом для престарелых
20.05.2022
Команда ММК завоевала «бронзу» всероссийского фестиваля ГТО
20.05.2022
Волонтер из Франции задает Макрону неудобные вопросы
20.05.2022
Южноуральцы занимают в банках на покупку жилья в среднем 2,2 миллиона
Команда ММК завоевала «бронзу» всероссийского фестиваля ГТО
19.05.2022
ММК презентует свои достижения на рынке трубной продукции участникам общероссийской конференции
19.05.2022
Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом
18.05.2022
ММК готовит к запуску в ОЭЗ «Тольятти» уникальный логистический центр
18.05.2022
В Магнитогорске в честь 90-летия ММК пройдут «Корпоративные игры»
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
19.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022