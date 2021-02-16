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Копейские велогонщики заняли призовые места на Кубке России

Спортсмены Челябинской области успешно выступили на двух стартах российского масштаба по велокроссу, завоевав медали на Кубке России и Всероссийских соревнованиях.

Соревнования прошли 13-14 февраля в Архипо-Осиповке Краснодарского края. В велогонке отличились учащиеся МБУ СШОР №2 Копейска. Так, среди женщин серебряную медаль завоевала Эльвира Хайруллина. Среди юниорок 17-18 лет второе место у Дианы Богдановой, третье – у Полины Онипко.

Среди юниоров 17-18 лет бронзу завоевал Кирилл Устьянцев. В шаге от пьедестала остановились Данил Салтанов и Яна Мергасова, занявшие четвертые места.