Копейские велогонщики заняли призовые места на Кубке России

Спортсмены Челябинской области успешно выступили на двух стартах российского масштаба по велокроссу, завоевав медали на Кубке России и Всероссийских соревнованиях.
Соревнования прошли 13-14 февраля в Архипо-Осиповке Краснодарского края. В велогонке отличились учащиеся МБУ СШОР №2 Копейска. Так, среди женщин серебряную медаль завоевала Эльвира Хайруллина. Среди юниорок 17-18 лет второе место у Дианы Богдановой, третье – у Полины Онипко.
Среди юниоров 17-18 лет бронзу завоевал Кирилл Устьянцев. В шаге от пьедестала остановились Данил Салтанов и Яна Мергасова, занявшие четвертые места.