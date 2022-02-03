Коронавирус внес изменения в планы златоустовских ватерполисток

Сегодня, третьего февраля, ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» Златоуста должна была вылететь в Италию на первый матч четвертьфинала Евролиги. Расписание скорректировал коронавирус

Игра златоустовских ватерполисток с клубом «Плебисцито Падуя» была запланирована на пятое февраля. Однако итальянская сторона из-за разницы в ковидных протоколах и правилах вакцинации между Россией и Италией не может принять златоустовскую команду. Там введены новые ограничения, и Европейская Федерация водных видов спорта (LEN) приняла решение, что первый матч четвертьфинала должен пройти на нейтральной площадке в другой стране. Дата и место игры будут сообщены дополнительно.